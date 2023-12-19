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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف عن الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية لزيادة كتلة العضلات

ما هو الوقت المناسب
ما هو الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية لزيادة كتلة ال

قال الكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي أن الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية لزيادة كتلة العضلات يمكن أن يتفاوت بين الأفراد ويعتمد على عوامل عدة .

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ما هو الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية لزيادة كتلة العضلات ؟

وكشف عويني من خلال تصريحات خاة لصدى البلد عن بعض النقاط التوجيهية التي يمكن أن تساعدك في تحديد الوقت المناسب للتمارين 

جدولك الزمني

حاول تحديد وقت للتمارين يناسب جدولك الزمني وأنشطتك اليومية. قد تفضل بعض الأشخاص ممارسة التمارين في الصباح الباكر، بينما يُفضل آخرون ممارستها في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، اختر الوقت الذي يناسبك ويتيح لك الاستمرارية والتركيز.

الطاقة والنشاط

 قد يكون لدى البعض طاقة ونشاط أعلى في فترة معينة من اليوم، وهذا يمكن أن يكون الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية. اختر الوقت الذي تشعر فيه بأكثر النشاط والقدرة على الأداء البدني.

توافق التمارين مع وجبات الطعام

 قد تفضل بعض الأشخاص ممارسة التمارين الرياضية قبل الوجبات الرئيسية للحصول على طاقة إضافية، في حين يُفضل آخرون ممارستها بعد تناول وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية. اختر الوقت الذي يتوافق مع توقيت وجباتك الغذائية والذي يمنحك الطاقة اللازمة للتمرين.

التدريب الاسترخائي

يحب بعض الأشخاص ممارسة التمارين الرياضية في فترات الاسترخاء والاستراحة، مثل عطلة نهاية الأسبوع. قد تكون هذه الفترات مناسبة للتركيز على التمارين الشاقة والتحديات البدنية.

يجب أن تختار الوقت الذي يناسبك ويتناسب مع نمط حياتك الشخصي واحتياجاتك. 

ملوحظة :

الأمر المهم هو الاستمرارية في ممارسة التمارين والالتزام ببرنامج تدريب منتظم لزيادة كتلة العضلات.

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