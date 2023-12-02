دعاء من القرآن الكريم لحفظ الأولاد.. استغل الوقت الذي يستجاب فيه

دعاء لحفظ الأولاد من القرآن، ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمات بصيغة الدعاء لحفظ الأولاد، ويستحب للمسلم عند الدعاء للأبناء التوجه إلى الله عز وجل مع الحرص استغلال الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء لحفظ أولاده من كل شر ، خاصة وأن هدف كل أب أو أم أن يحفظ الله عز وجل أبنائهم من كل شر ، ويجوز للمسلم أن يستند لكتاب الله عز وجل في الدعاء لأولاده، أو أن يدعوا بأي صيغة كانت، قال تعالى: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.



دعاء لحفظ الأولاد من القرآن الكريم

قال -تعالى-: (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

قال -تعالى-: (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

-رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ

الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

--رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ

-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

-رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

-رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

-رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

قال -تعالى-: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

دعاء لحفظ الأولاد

دعاء لحفظ الأولاد، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين من الحسد، وكان يحصنناهما من عين الجان ومن عين الإنسان، والدليل على ذلك الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس -رضيَ الله عنهما- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يُعوّذ الحسن والحسين ويقول: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ولما نزلت المعوذتين كان يحصنهما بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بالإضافة إلى ما سبق هناك العديد من الأدعية نسردها في السطور التالية، يمكن الاستعانة بها وقراءتها على الأبناء ورقيتهم، منها: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ، وأَهلي ومالي اللَّهمَّ استر عورتي، وقالَ عثمانُ عوراتي، وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن أغتال من تحتي

اللهم اهدِني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيتَ، تباركْتَ وتعالَيْتَ

-كان النبي -صلَّ الله عليه وسلم- يعوذ الحسن والحسين، فيقول:أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

-بِسْمِ الله الّذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ

-بسمِ اللَّهِ أرقيكَ، مِن كلِّ شيءٍ يؤذيكَ، مِن شرِّ كلِّ نفسٍ أو عَينٍ، أو حاسِدٍ اللَّهُ يَشفيكَ، بِسمِ اللَّهِ أَرقيكَ

اللهمّ ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك. اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

دعاء لصلاح الأبناء

دعاء لحفظ الأبناء، تعد تربية الأبناء تربية سليمة وعلى أسس عقيدة صحيحة أمر مهم على عاتق والديهم، و يأمل كل مسلم أن ينشأ أبناءه نشأة طيبة وصالحة، في طاعة الله عز وجل لذا دعاء صلاح الأبناء مطلوب من الوالدين، وخاصة أنه يعد من الحصون المنيعة، التي يضعها الآباء حول أبنائهم وتمثل أهميتها في حفظ الأبناء وضمان مستقبلهم، ويقول المسلم في دعاء صلاح الأبناء اللهمّ جنّب أولادي وذريّتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم.

اللهمّ اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين. اللهمّ امنُن على أولادي بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة.

-اللهمّ عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا.

- اللهمّ جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

-اللّهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين. اللّهم حَبب إليهم الإيمان وزينهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعِصيان.

-اللّهم إفتح عليهم فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مُجيب.

-اللّهم أشدد بهم عضدي وأقم بهم أودي وكثّر بهم عددي وزين بهم محضري وأحي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي. وأعني بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم. واجعلهم لي قرة عيني في الدنيا والآخرة وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين.

-اللّهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

-اللّهم الطف بهم في قضائك وعافهم من جميع بلائك، ووفقهم لما يرضيك وباعد بينهم وبين جميع معاصيك ونور أبصارهم وبصائرهم. كذلك اللّهم وفّقهم للخير والصواب، واحفظهم من الخطأ بتقواك. اللّهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسهم من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة.

-اللّهم وأعذنا وأولادنا وذرياتنا من فتنة القبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. اللّهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجِوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان، انس وجآن.

- اللّهم واجعلهم لي محبين، وعلي مقبلين، مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين.

-اللّهم يا مُعلم موسى عليه السلام علّمهم، ويآ مُفهم سُليمان عليه السلام فَهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمةَ وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.