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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إذا كنت تعاني من النحافة| طرق صحية لاستعادة الوزن بسرعة

الوزن
الوزن

يخسر الكثير من الأشخاص بعض الوزن بدون قصد مما يجعلهم يريدون استعادته مرة أخرى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك بعض النصائح لاستعادة الوزن بشكل صحي بعد فقده بسرعة بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

تناول وجبات متوازنة: حاول تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات. يجب أن تشمل الوجبات البروتينات العالية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات، والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

زيادة السعرات الحرارية بشكل تدريجي: حاول زيادة عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل تدريجي على مدار الأسابيع والشهور. يمكنك زيادة الحصص الغذائية أو إضافة وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية: حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة. قم بتناول الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والألبان والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

تناول وجبات متكررة: حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الكبيرة والقليلة. قد يساعد ذلك على تحسين الشهية وزيادة استهلاك السعرات الحرارية.

ممارسة التمارين الرياضية: يمكن للتمارين الرياضية المنتظمة أن تساعد في بناء العضلات وزيادة الشهية. قم بممارسة التمارين القوية مثل رفع الأثقال وتمارين القوة للمساعدة في زيادة كتلة العضلات.

استشر الخبراء: يُنصح بالتعاون مع أخصائي تغذية أو طبيب لتطوير خطة صحية وفعالة لاستعادة الوزن بشكل صحي. سيقدمون لك المشورة المناسبة بناءً على احتياجاتك الفردية والحالة الصحية.

تذكر أن استعادة الوزن بشكل صحي يستغرق الوقت والصبر. يجب الحفاظ على توازن غذائي صحي وممارسة النشاط البدني المناسب للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

إستعادة الوزن التمارين الرياضية الدهون الصحية العناصر الغذائية الهامة الوجبات الرئيسية بناء العضلات تناول وجبات غذائية زيادة كتلة العضلات زيادة السعرات الحرارية عدد السعرات الحرارية وجبات غذائية متوازنة وجبات صغيرة والبروتينات

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