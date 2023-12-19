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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قيمة مقابل سعر.. أقوى موبايل لمحبي الألعاب

صدى البلد

أطلقت nubia هاتف Red Magic 9 Pro  في الصين الشهر الماضي ، واليوم قدمت العلامة الجهاز للأسواق العالمية.

Red Magic 9 Pro

الأسعار 

 

سيتوفر الجهاز للطلب المسبق على الموقع الإلكتروني العالمي اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023 ، وسيصبح الجهاز متاحًا للمبيعات المفتوحة اعتبارًا من 3 يناير 2024.

يتوفر Nubia Red Magic 9 Pro بثلاثة ألوان: Sleet (أسود) و Snowfall (فضي) و Cyclone (شفاف).

بالانتقال إلى السعر ، تبلغ تكلفة إصدار Sleet مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من مساحة التخزين 649 دولارًا أمريكيًا / 649 يورو ، بينما تأتي خيارات Snowfall و Cyclone مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت من مساحة التخزين ، كلاهما بسعر 799 دولارًا أمريكيًا / 799 يورو.

Red Magic 9 Pro

مواصفات Red Magic 9 Pro

 

يقدم Red Magic 9 Pro شاشة OLED عالية الدقة + مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث مرتفع 120 هرتز واستجابة لمس استثنائية تصل إلى 960 هرتز، وتتميز الشاشة برسومات نابضة بالحياة مع عمق ألوان 10 بت ، وتغطي 100٪ من مجموعة ألوان DCI-P3 ، وتصل إلى 1600 شمعة من السطوع. تحتوي الشاشة أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النوى وذاكرة معالجة رسومية Adreno 750.

يأتي مع خيارات متنوعة من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين باستخدام تقنية UFS 4.0.
يعمل بنظام Android 14 مع Redmagic OS 9.0 ، ويدعم بطاقتي SIM مزدوجة.

ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 ، وكاميرا أمامية مدمجة تحت الشاشة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الصوتية مقبس صوت 3.5 مم ، ومكبرات صوت مزدوجة 1115K ، ودعم DTS: X Ultra ، بالإضافة إلى ثلاثة ميكروفونات.

يبلغ قياس الجهاز 163.98 × 76.35 × 8.9 مم ويبلغ وزنه 229 جرامًا.

تشمل خيارات الاتصال دعم 5G ، و Wi-Fi 6E ، و Bluetooth 5.4 ، و USB Type-C ، و NFC.

يحزم بطارية كبيرة سعة 6500 مللي أمبير مع قدرات شحن سريع تبلغ 80 وات.

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