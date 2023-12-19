الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لجندي إسرائيلي منسحب من غزة يوضح فيه حقائق خسائر الاحتلال في حربهم ضد حركة حماس ويوجه رسالة قوية لبلاده.

وقال الجندي الإسرائيلي في الفيديو، إن حركة حماس قتلت حتى الآن نحو 3000 جندي بالجيش الإسرائيلي وأصابت 11 ألف جندي آخر، كما دمرت حماس مئات الجرافات والدبابات وما شابه ذلك.

إعلام إسرائيلي مضلل

وأضاف الجندي المنسحب من حرب بلاده على غزة، أن المواطنين في إسرائيل غاضبون للغاية الآن مؤكدَا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تتحدث عن هذا لكن المجتمع في إسرائيل لديه أدلة واضحة حيث يعود أبنائهم وبناتهم في صناديق.

ثم وجه الجندي الإسرائيلي رسالة إلى مواطني بلاده قائلًا: "إلى جميع الإسرائيليين، السلام هو الحل الوحيد لأنه لا يمكنكم التخلص من قوة موجودة تحت الأرض وأنت لا تعرفون إلى أين تقود هذه الأنفاق."

مفاوضات السلام

شمل مقطع الفيديو أيضًا اعتراف الإسرائيلي بكونه كان متكبرًا في يومًا ما وهو لم يقصد ذلك. لكنه أصبح متعجرفًا بسبب الطريقة التي نشأ بها ثم أكد أن الله أذله.

و قال الجندي ، في رسالته: إن الله سيذلكم أنتم أيضًا أيها الناس إذا لم تقبلوا بمفاوضات السلام وتتعاملوا مع الفلسطينيين بعدل وتعيدوا لهم كرامتهم"، مضيفًا أنه لا يريد أن يرى مواطنيه يتدمرون ولا يريد تدمير أية حياة.

وأكد الجندي الإسرائيلي المنسحب من غزة، أن إسرائيل للمرة الأولى ستخسر أراضي في هذا الصراع و"تذكروا كلامي".