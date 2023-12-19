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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات فى 16 مدرسة بالأقصر لغرس القيم والأخلاق فى نفوس الطلاب

صدى البلد

 شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا عثمان، مع وحدة تكافؤ الفرص بالتربيه والتعليم فى تنفيذ مبادره ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضدد المرأه لهذا العام ٢٠٢٣ تحت عنوان ( يلا نحميها ).
 

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واستهدفت المبادرة ابنائنا بجميع المراحل التعليمية ، وتم عمل ندوات فى ١٦ مدرسة بالمحافظة لغرس القيم والاخلاق والدعوة للشجاعة والاقدام في حل المشكلات الصغيرة والكبيرة والتي من اهمها العنف ضد المرأه ، سواء كانت الام - الاخت - الزوجة  ونغرس فيهم حمايتها.

وذلك بالتعاون بين وحدات تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم والوحدات الفرعية، وبناء علي توجيهات اللواء هشام آمنه وزير  التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفي الهم وتوجيهات د.صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

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