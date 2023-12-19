استهدفت الجزارة واللحوم المصنعة.. حملة بيطرية مكبرة في محافظة الاقصر

شنت مديرية الطب البيطري بالاقصر حملة تفتيشية مكبرة على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن بقيادة الدكتور أسامة عبد الخالق مفتش اللحوم والدكتور وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والدكتور سماح رضا طبيب تفتيش اللحوم بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالأقصر .

وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أن اجمالى المضبوطات بلغ ٥٨ كيلو و ٨٥٠ جرام عبارة عن ٥ كيلو لحوم بلدى صالحة ذبح خارج السلخانة و٣ كيلو و ٨٠٠ جرام كبدة متغيرة فى الخواص الطبيعية و ٤٢ كيلو و ٢٥٠ جرام لحوم مفروم مستورد منتهية الصلاحية و ٤ كيلو و ٨٠٠ جرام فراخ الوطنية و كوكى منتهية الصلاحية و ٩ كيلو و ٢٠٠ جرام مصنعات لحوم و دواجن.



وتم تحرير ٥ محاضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .