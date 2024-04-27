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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب هدية لأخته.. سيدة هندية تـ.قتل زوجها بلا رحمة أمام أقاربه| تفاصيل صادمة

صدى البلد

ارتكبت سيدة جريمة قـ تل مروعة لأغرب سبب، إذ أنهت حياة زوجها بلا رحمة بسبب حبه الشديد لأخته، ما تسبب في غيرتها بشكل غير متوقع وقررت بعدها أن تنهي حياته.

هدية تشعل غيرة زوجة

بداية هذه القضية الغريبة بعدما قرر الزوج شراء هدية قيمة لشقيقته، وقرر أن تكون قطعة ذهبية بسبب معرفته بحب النساء للمصوغات الذهبية فاشترى لها خاتما من الذهب.

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لكن الرجل - ويدعى شاندرا براكاش  - من ولاية أوتار براديش الهندية، لم يعلم أن هديته ستكون سببا في نهاية حياته، ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” اتصلت زوجته بأقاربها لضربه بعد مشاجرة. 

وبحسب التقارير، فقد تشاجر الزوجان حول هدايا زفاف أخت الرجل.

سيدة تنهي حياة زوجها بسبب هدية

وبحسب ما ورد أراد رجل UP أن يهدي أخته تلفزيون LED وخاتمًا ذهبيًا لحفل زفافها، وفقًا للشرطة، لكن زوجته كشاما لم ترض عن هذه الفكرة وقررت أن تتصرف لمنعه.

وعلى الفور اتصلت بشقيقها مع عدد قليل من أقاربها لتسوية الخلاف مع زوجها، حيث يقيمون في طابق علوي مع أهل الزوج، لكن لم يلجأوا للحديث أو أن يطلبوا منها محاولة إرضاء زوجته وشراء هدية لها أيضا.

بل اجتمع أقارب زوجته حوله وبدأوا في ضربه بعنف شديد باستخدام العصى، وتسببوا في إصابات بالغة الخطورة في رأسه وجسده ووتركوه بينما ينزف بشدة على الأرض. 

وتم استدعاء رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم نقل شاندرا إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقًا بسبب جروحه الخطيرة.

وفيما يتعلق بالتحقيقات، ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص بينهم زوجة الضحية وشقيقتها وشقيقها تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم وتم وضعهم تحت التحقيق الجاري. 

وتسعى الشرطة للكشف عن الدوافع والتفاصيل الكاملة للحادثة.

تعتبر هذه الحادثة مثالًا صادمًا للعنف الأسري والصراعات العائلية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. 

وأضافت الشرطة أن المتهمين يخضعون للاستجواب والتحقيقات جارية.

التحقيقات استجواب الحادثة الطبيب الشرعى

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