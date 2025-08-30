وزير المالية: قناة السويس خسرت 145 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن إيرادات الجهات السيادية والتي من بينها إيرادات قناة السويس قد شهدت خسارة بقيمة بلغت 145 مليار جنيه خلال العام الماضي متأثرة بتداعيات منطقة البحر الأحمر وما تلاه من أحداث جيوسياسية.

أوضح وزير المالية خلال تصريحات له على هامش الاعلان عن نتائج الأداء المالي عن العام المالي 2024/2025 الماضي؛ أن الوزارة استطاعت تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة تبلغ 2.2 تريليون جنيه بزيادة بلغت 35% عن العام المالي السابق له.

ووصلت جملة التسجيل الضريبي الطوعي في وحدة التجارة الإلكترونية بعد اقرار حزمة التيسيرات والحوافز الضريبية؛ نحو 141 ألف ممول بحصيلة ضريبية تقدر بـ 7.7 مليار جنيه بنمو قدره 84%.

وبلغ إجمالي المسجلين بضريبة القيمة المضافة نحو 746,6 ألف ممول مقابل 805 ألفا في ضريبة الدخل.

وأكد أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

وأشار كجوك، إلى أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.