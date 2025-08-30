قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

آية التيجي

مع التقدم في العمر، تتغير الاحتياجات الغذائية لكبار السن ويصبح من الضروري التركيز على أطعمة غنية بالعناصر الأساسية التي تدعم صحة القلب، العظام، الدماغ والجهاز المناعي.

أطعمة ومشروبات مفيدة لكبار السن

وبحسب موقع «Everyday Health» فإن اختيار النظام الغذائي الصحيح يُعد خطوة أساسية للحفاظ على جودة الحياة والنشاط اليومي، خاصة وأن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، هشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، ومن أبرزها :

ـ الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، الماكريل):
غنية بأحماض أوميجا-3 التي تدعم صحة القلب، تقلل الالتهابات، وتحافظ على وظائف الدماغ.

الأسماك الدهنية

ـ الخضروات الورقية (السبانخ، الكرنب، الجرجير):
تحتوي على فيتامين K، الكالسيوم، ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة العظام والوقاية من الهشاشة.

الخضروات الورقية

ـ الحبوب الكاملة (الشوفان، الأرز البني، الكينوا):
مصدر ممتاز للألياف التي تحسّن الهضم، وتساعد في ضبط مستويات السكر والكوليسترول.

الحبوب الكاملة

ـ البقوليات (العدس، الفول، الحمص):
غنية بالبروتين النباتي، الحديد، والألياف، مما يعزز الطاقة ويقوي العضلات.

البقوليات

ـ منتجات الألبان قليلة الدسم:
تزود الجسم بالكالسيوم وفيتامين D الضروريين لصحة العظام والأسنان.

منتجات الألبان

ـ الفواكه الطازجة (التفاح، البرتقال، التوت، الموز):
تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحافظ على صحة الجلد.

الفواكه الطازجة

ـ المكسرات والبذور (الجوز، اللوز، بذور الكتان، الشيا):
مصدر رائع للدهون الصحية والبروتينات، وتساهم في تعزيز صحة الدماغ والقلب.

المكسرات والبذور

ـ الماء والمشروبات الخفيفة:
الترطيب أساسي لكبار السن، إذ يقل لديهم الإحساس بالعطش، مما قد يؤدي إلى الجفاف ومضاعفاته.

الماء والمشروبات الخفيفة

نصائح غذائية لكبار السن

ـ تناول وجبات متوازنة غنية بالعناصر الأساسية.

ـ شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

ـ إدخال الخضروات والفواكه الطازجة في النظام الغذائي اليومي.

ـ تقليل الأطعمة المصنعة والدهنية للحفاظ على صحة القلب.

الأطعمة المفيدة لكبار السن التغذية الصحية لكبار السن أفضل غذاء لصحة القلب والعظام أطعمة تقوي المناعة بعد الستين النظام الغذائي لكبار السن الوقاية من هشاشة العظام والتقدم في العمر

