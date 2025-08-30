ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب

كشف أحمد مصطفى احد الناجين من حادث انقلاب قطار مطروح ، تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القطر كان ماش عادي وفجأة سمعنا صوت دبدبة في القطار وخرج القطار عن مساره والعربيات اتقلبت ".

وتابع احمد مصطفى :" القطار كان ماشي بسرعة عادية ومسمعناش أنه خبط في حاجة وسمعنا صوت في القضبان وفجأة خرج القطار عن القضبان ".

وأكمل احمد مصطفى :" نشكر البدو وأهالي مطروح على مساندتنا وتقديم الدعم لنا بشكل فورسي ".

"