ديني

هل أسامح والدي إذا كان قاسي القلب عَليّ؟.. يسري جبر يجيب

الشيخ يسري جبر
الشيخ يسري جبر
محمد شحتة

وجّه الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، نصيحة مؤثرة، لأسرة تعاني من أزمة نفسية تعيشها فتاة لا تستطيع مسامحة والدها الذي تركها ووالدتها لسنوات طويلة، ثم عاد بعد غياب دام نحو 12 عامًا.

وقال جبر، خلال تصريح له، إن على الأب أن يبدأ بخطوة عملية لتعويض ابنته عن تلك السنوات القاسية، وذلك بأن يفتح لها حسابًا في البنك، أو دفتر توفير، يضع فيه مبلغًا ماليًا رمزيًا، ويُقدّم لها الهدايا كـ"السلاسل أو الخواتم الذهبية" التي تُدخل السرور على قلبها، مع عبارات صادقة تؤكد أنه نادم على ما مضى، مثل: "أنا كنت شابًا متهورًا، والآن أصبحت أكثر نضجًا، وأنتِ ابنتي، وعمر الدم ما يبقى ميه".

وأضاف أن “حضن الأب، وكلماته الحنونة، قد تعالج من مشاعر القسوة أضعاف ما تعالجه النصائح الجافة أو محاولات اللوم”، موضحًا أن الاحتواء والحنان هما السبيل الأقوى لتهدئة نوبات الغضب التي تصيب الفتاة.

كما دعا جبر، الابنة، إلى التماس العذر لوالدها وعدم المبالغة في الخصومة، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: "وليَعفوا وليَصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم"، مؤكّدًا أن العفو عن الأب سيكون سببًا في رضا الله عنها.

وأشار إلى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان قدوة في الرحمة والاحتواء، حيث جلس الحسن والحسين وأسامة بن زيد على حجره الشريف، وكان يدعو لهم قائلاً: "اللهم إني أحبهم فأحب من يحبهم"، مؤكدًا أن هذا الأسلوب النبوي في الحنان هو الذي يُخرج "الملائكية" الكامنة في كل إنسان.

وقال إنه على الأب أن يسعى لتقليل الفجوة بينه وبين ابنته، بالإحسان والدلال المشروع، فالإحسان يُنسي الإساءة، والحب والرحمة هما أساس العلاقات الأسرية السليمة.

