بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
بالصور

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
آية التيجي

تُعد الفراخ المشوية من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرون، ولكن سر نجاحها يكمن في التتبيلة الخاصة التي تمنحها المذاق المميز واللون الذهبي الذي يفتح الشهية.

وفيما يلي نستعرض أفضل وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية التي تمنحك نتيجة مثالية سواء في الفرن أو على الشواية.

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية :

¼ كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج.

3 ملاعق كبيرة صويا صوص (منخفض الصوديوم).

2 ملعقة كبيرة خل تفاح.

2 ملعقة كبيرة عسل.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

طريقة تحضير التتبيلة:

ـ في وعاء عميق، اخلطي عصير الليمون، زيت الزيتون، الصويا صوص، الخل، العسل، الثوم، الملح والفلفل الأسود.

ـ غطي الفراخ جيدًا بالتتبيلة واتركيها 30 دقيقة على الأقل، ويفضل 4 – 5 ساعات للحصول على طعم أعمق.

ـ اشوي الفراخ في الفرن أو على الفحم حسب الرغبة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

ـ قدميها ساخنة وزيني الوجه بالبقدونس المفروم.

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

نصائح لنجاح الفراخ المشوية

ـ يفضل استخدام فراخ طازجة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ كلما زادت مدة التتبيل كلما كان الطعم أعمق.

ـ يمكن إضافة القليل من البابريكا أو الزعتر لإعطاء نكهة إضافية.

أفضل تتبيلة فراخ مشوية تتبيلة الفراخ في الفرن تتبيلة الفراخ على الفحم طريقة عمل الفراخ المشوية تتبيلة سهلة وسريعة سر نجاح الفراخ المشوية

