أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

تُعد الفراخ المشوية من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرون، ولكن سر نجاحها يكمن في التتبيلة الخاصة التي تمنحها المذاق المميز واللون الذهبي الذي يفتح الشهية.

وفيما يلي نستعرض أفضل وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية التي تمنحك نتيجة مثالية سواء في الفرن أو على الشواية.

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية :

¼ كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج.

3 ملاعق كبيرة صويا صوص (منخفض الصوديوم).

2 ملعقة كبيرة خل تفاح.

2 ملعقة كبيرة عسل.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير التتبيلة:

ـ في وعاء عميق، اخلطي عصير الليمون، زيت الزيتون، الصويا صوص، الخل، العسل، الثوم، الملح والفلفل الأسود.

ـ غطي الفراخ جيدًا بالتتبيلة واتركيها 30 دقيقة على الأقل، ويفضل 4 – 5 ساعات للحصول على طعم أعمق.

ـ اشوي الفراخ في الفرن أو على الفحم حسب الرغبة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

ـ قدميها ساخنة وزيني الوجه بالبقدونس المفروم.

نصائح لنجاح الفراخ المشوية

ـ يفضل استخدام فراخ طازجة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ كلما زادت مدة التتبيل كلما كان الطعم أعمق.

ـ يمكن إضافة القليل من البابريكا أو الزعتر لإعطاء نكهة إضافية.