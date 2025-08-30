قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

انطلقت اليوم رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" وهي حكاية "هند" بطولة الفنانة ليلى زاهر والنجم حازم إيهاب، وذلك عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، حيث شهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث المثيرة والصادمة التي خطفت أنظار الجمهور منذ اللحظة الأولى.

بدأت الحلقة بمشهد من طفولة "هند"، حيث ظهرت طفلة صغيرة بجانب طفلة أكبر منها سناً تلاعبها وتسرح لها شعرها، قبل أن تظهر الفنانة القديرة حنان سليمان في دور خالتها وهي تبكي متأثرة وتصارح زوجها بأنها حزينة لأن والد "هند" يريد أن يأخذها بعد أن تركها خمس سنوات كاملة دون سؤال أو رعاية منذ وفاة والدتها.

ثم انتقلت الأحداث إلى الحاضر حيث ظهرت "هند" (ليلى زاهر) وقد كبرت، وهي تجلس مع ابنة خالتها "آية" (هاجر الشرنوبي) التي تعتبرها شقيقتها، بعدما تربت معها في نفس البيت منذ طفولتها. وفي الوقت نفسه، تحاول "هند" الاتصال بزوجها يوسف (حازم إيهاب) استعداداً للسفر معه إلى دبي، لكنها تجد هاتفه مغلق طوال الوقت، ما يثير قلقها وتوترها.

وتتواصل الأحداث بلقاء بين "هند" و"آية" تتبادلان فيه الحديث عن الحياة الزوجية، حيث تنصحها "هند" بأن تهتم بزوجها وتعتني به كما تفعل هي مع "يوسف"، حتى لا يكرهها، وتقترح عليها أن يقضيا معاً "موفي نايت"، لكن "آية" تسخر من حديثها.

تدخل العمة (حنان سليمان) التي ربت "هند" وتناديها "ماما"، لتسألها عن موعد سفرها وزوجها يوسف، فتكشف لها أن الطائرة ستقلع الساعة الواحدة صباحاً بينما هاتف زوجها لا يزال مغلقاً.

وهنا يبدأ القلق يزداد، خاصة بعد وصول ابن عمتها حسام (مؤمن نور)، وعمر (عزوز عادل) زوج "آية"، وكذلك يسرا (ياسمين رحمي) شقيقة يوسف وزوجها حسن لتوديعها قبل السفر.

تتصل "هند" بالسكرتيرة الخاصة بزوجها لتسأل عنه، فتفاجأ بأنها لا تعرف مكانه وأنه أغلق العيادة منذ أمس استعداداً للسفر، مما يزيد من ارتباكها.

وتتصاعد الأحداث مع اقتراب موعد الطائرة واستمرار غياب "يوسف"، حيث يقرر حسام الاستعانة بصديق ضابط للبحث عنه دون جدوى، بينما تنزل يسرا إلى شقة قديمة لهما في شبرا وتذهب "هند" للمستشفى حيث يعمل، لكنها تفاجأ بممرضة تخبرها أنه تم فصله من المستشفى بعد شكاوى بالتحرش، فتنهار ولا تصدق الأمر.

الصدمة تتضاعف عندما تكتشف "هند" أن زوجها ترك لها حقيبتها مع حارس العقار وأن الشقة التي عاشا فيها كانت إيجاراً وليست تمليكاً.

تتأكد من الأمر عبر شركة الطيران فتنهار وتبكي، بينما تكتب له رسائل عبر "واتساب" في حالة هستيرية تطالبه بالرد عليها.

وفي مشاهد "فلاش باك"، تستعيد "هند" ذكرياتها الجميلة مع "يوسف"، وكيف ساعدته حتى أصبح طبيباً مشهوراً وصاحب عيادة كبيرة، لتزداد مأساتها عندما تصطدم بالواقع.

تتوالى الصدمات على "هند"، حيث ترفض شقيقة يوسف الرد على اتصالاتها، ويخبرها حسام بأن زوجها نصاب، لكنها تدافع عنه بشدة.

وفي الوقت ذاته، تفاجأ في صباح اليوم التالي بمحضر من المحكمة يحمل ورقة طلاقها، ليكشف حسام أنها مطلقة منذ عشرة أيام وأن يوسف يعيش في الحرام. تصاب "هند" بصدمة كبيرة وتنهار لتسقط مغشياً عليها في مشهد مؤثر أنهى الحلقة الأولى تاركاً الجمهور في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقات المقبلة.

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

