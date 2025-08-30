بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقطات مصورة وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف، و ذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته و تصدر هاشتاج "Trump Is Dead" الترند على منصات التواصل الاجتماعي، و بدا "ترامب" و كأنه يكذب كل هذه الشائعات بهذا الظهور رفقة أحفاده.



وذلك بعد ان التقط المصورون صورة أظهرت آثار مكياج على يد الرئيس، ما دل على محاولات لإخفاء الكدمة دون جدوى.



أشارت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، وفق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن الكدمات الظاهرة على يد الرئيس دونالد ترامب، تتماشى مع أضرار نسيجية ناتجة عن المصافحة المتكررة، وأضافت كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي، يتناول الأسبرين كجزء من بروتوكول وقائي معتاد لصحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يساهم في ازدياد ظهور الكدمات.



ما هو القصور الوريدي المزمن؟





القصور الوريدي المزمن هو حالة مرضية تؤثر على تدفق الدم من الأطراف، وخاصة الساقين، إلى القلب. ومع ضعف الأوردة، يتراكم الدم في الأطراف، مما يسبب التورم، الألم، وتغيرات جلدية.

أعراض الإصابة بالقصور الوريدي؟

تشمل أعراض القصور الوريدي ما يلي:

وذمة أو تورم.

تغيُّر لون البشرة.

دوالي وريدية ظاهرة أو أوردة بارزة.

قروح البشرة.

ألم أو حرقة أو الشعور بنبض في الساقين والقدمين.

تشنج عضلي.

ضعف عضلات الساقين.

كما يُمكن أن تؤثر الأدوية وقلة حركة المريض على عضلات الساقين وأوردتها وينبغي على المريض الأخذ بعين الاعتبار الأعراض والعلامات التي تشير إلى القصور الوريدي قبل السفر أو الخضوع لأي إجراء جراحي.



عوامل خطورة الإصابة بالقصور الوريدي..

التقدم في السن.

الإصابة بدوالي الأوردة.

إصابة سابقة بتجلط أو ختره الدم في الأوردة الدفينة.

إصابة بعض أفراد العائلة بالمرض.

معاناة الفرد من البدانة.

قلة النشاط الجسدي.

ضعف العضلات.

الحَمْل في حال المرأة.

إصابة في الساقين.

الإصابة بالسرطان.



كيف يُعالج القصور الوريدي؟

هُناك العديد من الخيارات لمُعالجة القصور الوريدي تبعًا للعامل المسبب، ويُعد ارتداء الجوارب الضاغِطة الموصوفة طبيًا من أكثر وسائل علاج القصور الوريدي شيوعًا، حيث تضغط هذه الجوارب المطاطية على منطقة أسفل الركبة وصولًا إلى الكاحل مما يُحسّن تدفق الدم عبر الأوردة ويُقلّل تورم الساقين.