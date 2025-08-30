قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
رنا عصمت

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  في لقطات مصورة وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف، و ذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته و تصدر هاشتاج "Trump Is Dead" الترند على منصات التواصل الاجتماعي، و بدا "ترامب" و كأنه يكذب كل هذه الشائعات بهذا الظهور رفقة أحفاده.


 وذلك بعد ان التقط المصورون صورة أظهرت آثار مكياج على يد الرئيس، ما دل على محاولات لإخفاء الكدمة دون جدوى.


 أشارت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، وفق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن الكدمات الظاهرة على يد الرئيس دونالد ترامب، تتماشى مع أضرار نسيجية ناتجة عن المصافحة المتكررة، وأضافت كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي، يتناول الأسبرين كجزء من بروتوكول وقائي معتاد لصحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يساهم في ازدياد ظهور الكدمات.
 

ما هو القصور الوريدي المزمن؟


 

القصور الوريدي المزمن هو حالة مرضية تؤثر على تدفق الدم من الأطراف، وخاصة الساقين، إلى القلب. ومع ضعف الأوردة، يتراكم الدم في الأطراف، مما يسبب التورم، الألم، وتغيرات جلدية.

أعراض الإصابة بالقصور الوريدي؟

تشمل أعراض القصور الوريدي ما يلي:

وذمة أو تورم.

تغيُّر لون البشرة.

دوالي وريدية ظاهرة أو أوردة بارزة.

قروح البشرة.

ألم أو حرقة أو الشعور بنبض في الساقين والقدمين.

تشنج عضلي.

ضعف عضلات الساقين.

كما يُمكن أن تؤثر الأدوية وقلة حركة المريض على عضلات الساقين وأوردتها وينبغي على المريض الأخذ بعين الاعتبار الأعراض والعلامات التي تشير إلى القصور الوريدي قبل السفر أو الخضوع لأي إجراء جراحي.
 

عوامل خطورة الإصابة بالقصور الوريدي..

التقدم في السن.

الإصابة بدوالي الأوردة.

إصابة سابقة بتجلط أو ختره الدم في الأوردة الدفينة.

إصابة بعض أفراد العائلة بالمرض.

معاناة الفرد من البدانة.

قلة النشاط الجسدي.

ضعف العضلات.

الحَمْل في حال المرأة.

إصابة في الساقين.

الإصابة بالسرطان.
 

كيف يُعالج القصور الوريدي؟

هُناك العديد من الخيارات لمُعالجة القصور الوريدي تبعًا للعامل المسبب، ويُعد ارتداء الجوارب الضاغِطة الموصوفة طبيًا من أكثر وسائل علاج القصور الوريدي شيوعًا، حيث تضغط هذه الجوارب المطاطية على منطقة أسفل الركبة وصولًا إلى الكاحل مما يُحسّن تدفق الدم عبر الأوردة ويُقلّل تورم الساقين.

بعد شائعة وفاته ما هو مرض ترامب مرض ترامب ما هو مرض ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد