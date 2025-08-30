اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية

أفادت قناة "العربية" أن الحوثيين أعلنوا عن مقتل رئيس وزرائهم ووزراء آخرين إثر غارات إسرائيلية.

ووجود أنباء عن مقتل نائب وزير داخلية الحوثيين و "صخر الشرقبي" مسؤول العمليات الحربية بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى مقتل وزيري الإعلام والتعليم بحسب العربية.

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، بذريعة استهداف مراكز قيادية وعسكرية مرتبطة بعمليات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبهم، توعّد الحوثيون بالرد على هذه الغارات، مؤكدين أن استهداف قياداتهم لن يوقف عملياتهم العسكرية، بل سيدفعهم إلى توسيع نطاق الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. كما دعوا أنصارهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري.

وتثير هذه الضربة، التي وُصفت بالأقوى منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، بما قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة الإقليمية ويضاعف التوتر في الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية