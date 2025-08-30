مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية

التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر لدى المملكة المغربية نزار بركة وزير المياه المغربي، حيث أبرز السفير المصري اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع المغرب وحرصها على الإرتقاء بها في مختلف المجالات، ولاسيما مجال الري والموارد المائية من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات وبناء القدرات.

ثمن الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتنسيق بينهما في القضايا المائية على المستويين الإقليمي والدولي، وأكدا على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، الموقعة بين مصر والمغرب في ديسمبر ٢٠٢٣، خاصة في المجالات التي تتصل بإعادة استخدام المياه، والتدريب، والبحث العلمي بما يستجيب للتحديات المناخية والبيئية.



رحب السفير المصري بمشاركة المملكة المغربية في أسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده من ١٢ إلى ١٦ أكتوبر، مشيداً كذلك بالتعاون بين البلدين في إطار مجلس وزراء المياه الأفارقة ومؤكداً على أهمية التنسيق فيما بينهما في إطار الإعداد للرؤية الإفريقية لما بعد عام ٢٠٢٥ بما يضمن ادراج مبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام المجاري المائية المشتركة خاصة الأخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر وتوافق الدول المشاطئة حول مشروعات البنية التحتية التي يتم اقامتها على تلك المجاري المائية، كما أعرب السفير المصري عن التقدير للدعم المغربي للمبادرة الدولية لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية AWARe التي أطلقتها مصر خلال COP27.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الأرصاد الجوية، والموانئ والطرق، من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتصحر والظواهر المناخية القصوى، وأكد الوزير المغربي في هذا الصدد على استعداد المغرب لتطوير التعاون مع مصر في تلك المجالات.