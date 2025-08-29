قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".


لا معوقات.. الوطنية للانتخابات: إقبال من الناخبين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تلاحظ وجود إقبال في بعض اللجان الفرعية من الناخبين وذلك ظهر في نفاذ بطاقات الاقتراع في بعض اللجان الفرعية بانتخابات الشيوخ.


مصطفى بكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 'ما يحدث في الخارج ليس صدفة، بل يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، سواء في مخطط التهجير أو في حرب الإبادة والتجويع، مشيرا إلى أن القضية أكبر من مجرد أفراد مأجورين، بل هي جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي'.

ماذا ستتيح البكالوريا لطلاب الثانوية؟.. صحفي متخصص يكشف
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إنه عندما تم طرح فكرة البكالوريا المصرية بروح الشهادات الأجنبية، هدفت إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار عن فكر جيد للمجال الذين يريدون التخصص فيه.


وزير الخارجية: لا وجود لأي ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع صفقة التبادل
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه لا وجود لأي ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع هذا الجهد الدولي.

متحدث التعليم: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف، منذ توليه حقيبة التعليم، وضع رؤية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء الدراسية وإعادة تركيز التدريس في المرحلة الثانوية على عدد ساعات معتمدة تكفل استيعاب الطلاب.

مصطفى بكري: الجوع ينهش غزة.. والوضع في القطاع كارثي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجوع ينهش غزة، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وما يتم جريمة حقيقية صنعها الإرهابي نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية .


وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترحب بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
أكد ماركو  روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ترحب بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بتواجد سلسلة انفجارات تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

مصطفى بكري بكري غزة قطاع غزة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

القدم

ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

سرطان البروستاتا

البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

السبانخ

طريقة عمل شوربة السبانخ الشهية

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد