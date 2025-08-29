وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".



لا معوقات.. الوطنية للانتخابات: إقبال من الناخبين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تلاحظ وجود إقبال في بعض اللجان الفرعية من الناخبين وذلك ظهر في نفاذ بطاقات الاقتراع في بعض اللجان الفرعية بانتخابات الشيوخ.



مصطفى بكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 'ما يحدث في الخارج ليس صدفة، بل يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، سواء في مخطط التهجير أو في حرب الإبادة والتجويع، مشيرا إلى أن القضية أكبر من مجرد أفراد مأجورين، بل هي جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي'.

ماذا ستتيح البكالوريا لطلاب الثانوية؟.. صحفي متخصص يكشف

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إنه عندما تم طرح فكرة البكالوريا المصرية بروح الشهادات الأجنبية، هدفت إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار عن فكر جيد للمجال الذين يريدون التخصص فيه.



وزير الخارجية: لا وجود لأي ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع صفقة التبادل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه لا وجود لأي ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع هذا الجهد الدولي.

متحدث التعليم: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف، منذ توليه حقيبة التعليم، وضع رؤية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء الدراسية وإعادة تركيز التدريس في المرحلة الثانوية على عدد ساعات معتمدة تكفل استيعاب الطلاب.

مصطفى بكري: الجوع ينهش غزة.. والوضع في القطاع كارثي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجوع ينهش غزة، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وما يتم جريمة حقيقية صنعها الإرهابي نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية .



وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترحب بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ترحب بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بتواجد سلسلة انفجارات تهز العاصمة اليمنية صنعاء.