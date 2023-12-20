ينظر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطالبة "فرح " المعروفة إعلاميا بالضحية غدر الصحاب .

وكانت هيئة محكمة جنايات طنطا استمعت لمرافعة محامين للدفاع عن المتهمين بإنهاء حياة الطالبة" فرح" الفتاة الضحية حيث طالبوا ببراءتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الفتاة الضحية.



في المقابل طالب أحمد الخولي محامي أسرة الفتاة الضحية من هيئة المحكمة الموقرة بالضرورة تحقيق القصاص العادل وإعدام المتهمين الذين استباحوا زهق روح الفتاة الضحية التي لم يتجاوز عمرها عمر الزهور 19 سنة .

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي توجيهاته في وقت سابق إلي رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المتهمين "بيشوي .م" و" ايه .م" المتهمين بارتكاب واقعة انهاء حياة الفتاة "فرح .م" والمعروفة إعلاميا بطالبة طنطا الي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.