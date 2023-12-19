جبالي: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست وعي شعب مصر العظيم

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست مدى حكمة ووعي شعب مصر العظيم، كما أنبأت عن مدى إدراك الشعب المصري بكيفية دفاعه عن وطنه ومقدراته.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الكبير الذي اضطلعت به الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تمكين كافة الناخبين في الداخل والخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لما بذلوه من جهد في تأمين إرادة الناخبين وتوفير منا آمن للإدلاء بأصواتهم.

وثمن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الدور الحيوي لوسائل الإعلام المصرية خلال فترة الانتخابات للمساهمة في رفع الوعي المحتمعي بأهمية المشاركة.

جاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل.



