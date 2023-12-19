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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فريد الأطرش
فريد الأطرش

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في الثامنة مساء الخميس المقبل،  ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، من خلال تقديم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها ادينى ميعاد وقابلنى ، ياسلام على حبى وحبك ، الربيع ، بقى عايز تنسانى ، روحى وروحك حبايب ، إياك من حبى ، ليالى الانس، نجوم الليل .. أداء ياسر سعيد ، إسلام مرسى ، هبة إسماعيل ، يمنى حسن ، دعاء رجب ، ياسمين إبراهيم ، أميرة الرفاعى ، محمد الخولى.

المعروف ان فريد الاطرش يُعد احد أعظم المطربين والملحنين في العالم العربي ولقب بملك العود ، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا  التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي.

وبدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، وقام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، وتوفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الموسيقار فريد الأطرش فرقة أوبرا الاسكندرية الدكتور علاء عبد السلام اوبرا الاسكندرية

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