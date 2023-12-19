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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محرم هلال: المستثمرون اختاروا السيسي لفترة رئاسية جديدة رداً للجميل

الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال يهنئ الرئيس السيسي بالفوز

تقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال ،  بخالص التهاني ، للشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه  بأغلبية ساحقة بمقعد الرئاسة لدورة جديدة بعد استحقاق دستوري كبير ، أشاد به العالم كله. 

وقال هلال : إنَّ الصناع والمستثمرين المصريين  اختاروا  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة رداً للجميل ، واستكمالاً للإنجازات  من أجل المحافظة علي الاستقرار  المتحقق ومواصلة الإصلاح والتنمية والبناء والتوسع في الصناعات وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ومن أجل خلق المزيد من فرص العمل . 
 

وتابع : المصريون جميعاً الآن علي قلب رجل واحد مع الرئيس بالعمل والمشاركة ، والدفاع عن المكتسبات المتحققة في ظل عالم متصارع ، ومشكلات لا تنتهي . 
 

جهود التنمية

وأكد  أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وأعضاء المكتب التنفيذي ،  علي أصالة المجتمع المصري الذي اعتاد علي رد الجميل واستشعر أهمية استكمال مسيرة التنمية ، التي بدأت علي أرض مصر ، مُشيدين بالجهد الكبير الذي قامت به القيادة السياسية  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعاونة والحكومة  في العديد من الملفات الداخلية والخارجية وبخاصة جهود التنمية الشاملة والمتكاملة ، في شتي القطاعات ، ومختلف المجالات والتي أضحت واقعاً ملموساً  يستشعر به الجميع رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم كله ومؤكدين كذلك علي المظهر الحضاري العظيم الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية ويتناسب مع مكانة مصر التاريخية المتفردة ، وداعين جموع المصريين إلي الوقوف إلي جوار الدولة المصرية ، وإعلاء  المصلحة العليا للوطن  خلف القيادة الوطنية المسئولة الرئيس لتحقيق أهداف مصر .

الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد المستثمرين الصناع التنمية الصناعة

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