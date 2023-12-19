جلسات لطبيب الأهلي النفسي مع اللاعبين لتجهيزهم لمباراة الثالث والرابع بمونديال الأندية

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قيام الطبيب النفسي بالأهلي بعقد محاضرة مع اللاعبين لتحضيرهم للمباراة المقبلة في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر: احمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي سيعقد أكثر من محاضرة مع اللاعبين لتحضيرهم لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح كولر - في تصريحاته عقب اللقاء - أن إهدار العديد من الفرص كان السبب في الخسارة أمام فلومينينسي، مشيرا إلى أن الأهلي مازال يعاني من هذه الظاهرة.

وتابع: "الأهلي يعاني كذلك من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، الأمر يكون صعبا عندما تلعب مباراة كل يومين، فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزنا كان مشتتا أمام فلومينينسي".

وعن سبب غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة، أوضح كولر: "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، وكانت مشاركته ضد فلومينينسي مخاطرة كبيرة، لذلك قررت ألا أجازف به".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه، يوم الجمعة المقبل، الخاسر من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمونديال.