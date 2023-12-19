عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 طن «مخلل» غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، وبالاشتراك مع مديرية التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والتي أسفرت عن ضبط 20 طن «مخلل» غير صالح للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أوقاف كفر الشيخ تنظم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

كما استهدفت الحملة المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة والدواجن بالمحافظة، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.

 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لتوفير السلع وضبط الأسعار والحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم حيال المخالفين.

الإجراءات القانونية السلع الغذائية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

موضوعات متعلقة

أوقاف كفر الشيخ تنظم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

«مستقبل وطن» بكفر الشيخ ينظم مسيرة بالسيارات احتفالاً بفوز الرئيس السيسي ..شاهد

لبلوغه السن القانونية للمعاش.. تكريم رئيس حي غرب كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

دور الرقابة الإدارية في تحسين الأداء.. رسالة ماجستير بتجارة كفر الشيخ

رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة ببيلا في كفر الشيخ

التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

وزير التعليم: قررنا تطوير مرحلة الثانوية العامة وآليات القبول في الجامعات

الفرصة مازالت قائمة| الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية منتصف العام.. وقواعد مهمة للتقديم وامتيازات جديدة

روشتة مصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الأساسية..خبير يوضح

فقدت الإحساس والتحكم فى عضلاتها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة سيلين ديون | تفاصيل

فوكس نيوز وبلومبيرج: المقاومة مازالت قوية ومسيرات حماس تفوقت على الاحتلال

مدبولى: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

فيديو

قـ تلوا البشر والحجر.. مقطع فيديو مؤثر لرجل فلسطيني

أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ