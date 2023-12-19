ضبط 20 طن «مخلل» غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، وبالاشتراك مع مديرية التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والتي أسفرت عن ضبط 20 طن «مخلل» غير صالح للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما استهدفت الحملة المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة والدواجن بالمحافظة، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لتوفير السلع وضبط الأسعار والحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم حيال المخالفين.