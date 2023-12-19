أوقاف كفر الشيخ تنظم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.. صور

شهدت مديرية الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع المستوى التثقيفي للأئمة والواعظات وتحديث معارفهم ومهاراتهم.

جاءت هذه الفعاليات تحت إشراف الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، وجرى تنفيذ البرنامج في إدارات الرياض شرق وغرب، وسيدي سالم شرق وغرب.

من جانبه، أشاد الشيخ بسيوني بجهود وزارة الأوقاف في تعزيز المنهج الوسطي المستنير وتطوير وسائل وبرامج جديدة لتحسين تثقيف الأئمة والواعظات.

وأكد وكيل الوزارة، أن البرنامج يعمل على تطوير المعرفة العلمية للأئمة ليكونوا على اطلاع دائم على التحديات العصرية ولخدمة الدعوة الإسلامية.

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