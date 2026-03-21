أخبار الوادي الجديد| المحافظ تؤدي صلاة العيد بالمجمع الإسلامي بالخارجة.. ورئيسا الداخلة وبلاط يزوران المستشفيات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تؤدي صلاة عيد الفطر بالمجمع الإسلامي بالخارجة

في أجواءٍ إيمانيةٍ عامرة بالبهجة والسرور، ووسط توافد كثيف من المصلين، أدّت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، فضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت ساحات الصلاة أجواءً احتفالية مميزة، حيث تبادل المواطنون التهاني بمناسبة العيد، وحرصت المحافظ على مصافحتهم وتقديم التهنئة، معربةً عن خالص أمنياتها بأن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، فيما أضفت مشاركة الأطفال من مختلف الأعمار، وتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية طابعًا من البهجة والسرور على الأجواء.

رئيس مركز الداخلة يهنئ المرضى بمستشفى الداخلة والأطقم الطبية بعيد الفطر

قام جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بزيارة مستشفى الداخلة العام، لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورافقه خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بحضور الدكتور محمد رشاد جبالي مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون.

وخلال الزيارة، اطمأن رئيس المركز على الحالة الصحية للمرضى داخل الأقسام المختلفة، وقدم لهم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة.



كما شملت الجولة تفقد سير العمل داخل المستشفى، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وقدّم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

وجه جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بضرورة استمرار تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها خلال أيام العيد، لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

بمناسبة عيد الفطر رئيس مركز ومدينة بلاط

يهنئ المرضى والأطقم الطبية بالمستشفى

قام حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط ، صباح اليوم، بزيارة مستشفى بلاط المركزي لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور محمد زين نائب ثان المركز والاستاذ ياسر عبد السلام مدير وحدة التميز الحكومي بالمركز

وحرص رئيس المركز على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية خلال تفقده عيادة الاستقبال بالمستشفى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ، كما قدّم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

كما شدد على رفع درجة الجاهزية والاستعداد خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بالمستشفي والوحدات الصحية بالقرى وفقًا لخطة النوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.