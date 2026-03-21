نائب: توفير سيارة لذوى الهمم و2 مليون جنيه لتجهيز 50عروسة بمنية النصر

أعلن النائب سيد سمير أمين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ومساعد تنظيم الجمهورية بمستقبل وطن عن توفير أتوبيس كبير خاص لذوي الهمم من أبناء قريته البجلات التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية لمعاناة عدد منهم في الوصول لمدارسهم بسهولة.

حيث استقبلهم عقب صلاة عيد الفطر بمنزله وفور ورود شكوى من عدم وجود أتوبيس كبير لهم قرر توفيره لهم مشيدًا بمدى اهتمام الدولة والرئيس السيسي بهم وحبهم لهم، وساد جو من المحبة بين الأطفال والنائب عقب صلاة العيد حيث التقى بهم بمنزله.

كما قرر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب صرف 2 مليون جنيه لتجهيز 50 عروسة بمناسبة عيد الفطر المبارك من أبناء منية النصر لرسم الفرحة على وجوههم.

كما قرر "سمير" توفير سيارة إسعاف لأبناء قريته بالبجلات حيث توجد معاناة لنقل المصابين بالقرية.