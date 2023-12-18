لبلوغه السن القانونية للمعاش.. تكريم رئيس حي غرب كفر الشيخ

كرَّم المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ؛ لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بحضور عادل البيلي، السكرتير العام لمركز ومدينة كفر الشيخ، وعاطف عاصي، السكرتير العام لحي غرب كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس المدينة، ومساعدي رئيس حي شرق وغرب كفر الشيخ ، وعدد كبير من مديري الإدارات، والعاملين بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

وأشاد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باللواء أشرف بهجت، على ما قدمه من تفانٍ وإخلاص وجهد دؤوب خلال فتره عمله رئيساً لحي غرب كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه كان من المخلصين والمتفانين في أداء عملهم