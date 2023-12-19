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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماذا حدث في ملف العنف؟.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة

صدى البلد

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي ضد المرأة ندوة بعنوان " ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة في العقد الـأخير .. ( كان وأصبح )"، في إطار حملة ال ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس القومي ضد المرأة تحت شعار "كوني"، بحضور ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والهيئة العامة للاستعلامات.

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلي التشريعات التي صدرت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما ذكرت الأنشطة والحملات التوعوية التى أطلقها المجلس مثل  حملات طرق الأبواب والإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة  انتصار السيسي.

 

وتحدثت الأستاذة  أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، عن دور  المكتب الذى يقدم المشورة والدعم النفسي والقانوني للمرأة التي تواجه أي شكل من أشكال العنف حيث يتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن - 15115 ومن خلال فريق من المتطوعين وخلال حملات طرق الأبواب ، وأكدت علي أن الحفاظ علي الأسرة هو الهدف الرئيسى للمجلس وتحدثت عن نظام الإحالة الوطني.

 

وأشارت الأستاذة نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس إلي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الصادر عام ( 2015 ) مشيرة إلى الآثار السلبية التى يتركها العنف ضد المرأة مثل الآثار  النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشارت الى القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال ، وأشارت إلى قرار رئيس الوزراء بإنشاء أول وحدة مجمعة للمرأة المعنفة.

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