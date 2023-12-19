زوجته أصيبت بـ لكمة.. نجم باريس سان جيرمان يتعرض لسطو مسلح

تعرض ألكسندر لوتيليه لاعب باريس سان جيرمان لاعتداء عنيف من قبل 4 لصوص، أثناء تواجده في منزله، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فقد تعرض ألكسندر لوتيليه، حارس مرمي باريس سان جيرمان، البالغ 33 عاما، لهجوم عنيف أثناء تواجده داخل منزله، من قبل 4 لصوص.

وأوضحت الصحيفة أن اللصوص اقتحموا المنزل أثناء تواجد حارس المرمى مع زوجته وابنيهما البالغين من العمر 2 و6 سنوات.

وتعرضت زوجة لوتيليه للكمة عنيفة في وجهها أثناء حملها طفلها البالغ عامين، بالإضافة إلى تهديد حياتها بالقتل، لكن لم يتعرض أي من الطفلين لأذى.

وانتهى الحادث بسرقة مبلغ كبير من المال وعدة مجوهرات، لكن لم يتم الكشف عن إجمالي قيمة المسروقات.

ونجحت الشرطة في اعتقال 3 من أصل 4 مشتبه بهم، حيث كان اثنان منهما قاصرين، ونجح أحد اللصوص في الهروب وأصيب أحد رجال الشرطة أثناء مطاردة واعتقال الجناة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في حوالي الساعة الثانية صباحا، عندما انطلق جهاز الإنذار الخاص بالمنزل، وتم العثور على سكين في موقع الحادث.