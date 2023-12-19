مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه؛ إثر انهيار حفرة عليه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار في مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية .



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انهيار حفرة على شخص داخل أحد المنازل بمركز القصاصين.

وأثبتت التحريات أن المتوفى يدعى جودة عبدالرحمن على - ٢٧سنة - من ابوحماد شرقية و قام باعمال الحفر بعزبة ابو السيد بالقصاصين.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار، وتمكن رجال الإنقاذ من استخراج الجثة، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.