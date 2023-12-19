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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي، مضيفا:" لا نريد اعترافا دوليا بالدولة الليبية فهي قائمة بالفعل.. وتشكيل الحكومة أمر داخلي".

 

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وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  نريد حكومة واحدة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر"، مضيفا:"  الانتخابات هي الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية".

 

 وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي:" حل القضية الليبية هو صندوق الانتخابات، والحكومة التي تشكل بالاتفاق مع مجلسي النواب والأعلى للدولة هي الحكومة الشرعية".

 

وتابع  رئيس مجلس النواب الليبي: وقوف مصر مع الحكومة الشرعية سيزيد ثقة العديد من الدول بالتعامل معها، مضيفا:"  زيارتي لتركيا كانت ناجحة والرئيس التركي تفهم وجهة نظرنا بإقامة حكومة موحدة".

 

وأكمل عقيلة صالح :"   صناع القرار في بعض الدول لا تصل إليهم الأمور في ليبيا بشكل صحيح من سفرائهم".

عقيلة صالح ليبيا الانتخابات اخبار التوك شو النواب

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