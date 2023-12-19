رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي، مضيفا:" لا نريد اعترافا دوليا بالدولة الليبية فهي قائمة بالفعل.. وتشكيل الحكومة أمر داخلي".

وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" نريد حكومة واحدة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر"، مضيفا:" الانتخابات هي الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية".

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي:" حل القضية الليبية هو صندوق الانتخابات، والحكومة التي تشكل بالاتفاق مع مجلسي النواب والأعلى للدولة هي الحكومة الشرعية".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: وقوف مصر مع الحكومة الشرعية سيزيد ثقة العديد من الدول بالتعامل معها، مضيفا:" زيارتي لتركيا كانت ناجحة والرئيس التركي تفهم وجهة نظرنا بإقامة حكومة موحدة".

وأكمل عقيلة صالح :" صناع القرار في بعض الدول لا تصل إليهم الأمور في ليبيا بشكل صحيح من سفرائهم".