رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة

قدم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، التهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة.

وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لقائي مع المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي كان بناء على دعوة من مصر".

وأضاف :" تحدثنا مع المبعوث الأممي لعقد اجتماع قبل نهاية ديسمبر بشأن العملية الانتخابية وتشكيل حكومة تتولى الانتخابات".

وتابع :"لا يمكن إدارة الانتخابات وهناك حكومتان في الشرق والغرب، ولا بد من وجود حكومة مصغرة وموحدة تتولى الإشراف على الانتخابات".

وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي:" مجلس النواب سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة ولا يجوز حضوره الاجتماعات".