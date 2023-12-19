بايرن ميونيخ يجدد عقد نجمه توماس مولر حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد النجم المخضرم توماس مولر، حتى صيف 2025.

وقال توماس مولر لموقع بايرن ميونخ الرسمي: "أنا سعيد لأن رحلتي في بايرن مستمرة. أريد أن ألعب دوري في استمرار النجاح، سواء مع الفريق أو للنادي بأكمله".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لي أن أكون شيئا أساسيا وأن أساعد في توجيه الفريق في الاتجاه الصحيح، أريد إثارة حماسة جماهيرنا بصناعة وإحراز الأهداف، وبحبي للعبة، وشغفي بكرة القدم، وآمل أن أحقق المزيد من الألقاب".



من جانبه قال هربرت هاينر، رئيس بايرن: "توماس مولر ينتمي إلى نادينا. لقد ولد خارج المدينة، ونشأ في هذا النادي وأصبح بالفعل أسطورة وهو لا يزال يلعب. عدد قليل جدًا من اللاعبين يحققون ذلك".

واختتم: "مسيرته مليئة بالأرقام القياسية في كتب التاريخ. لقد صنع نادي بايرن ميونخ من قبل العديد من الأشخاص، ولن يكون هناك لاعب مثل توماس مولر مرة أخرى".