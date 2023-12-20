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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023: ضغوط أسرية

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

كن تجريبيًا في الحب وهذا سيمنحك بعض اللحظات المشرقة وتسوية القضايا الرسمية وتقدم أيضًا أفضل أداء، قد تفكر جديًا في الاستثمارات في سوق الأوراق المالية وأعمال المضاربة، لن تزعجك أي مشاكل صحية كبيرة ولكن يجب على كبار السن توخي الحذر

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

سينجح رجال الأعمال في الحصول على عقود جديدة، خاصة من الحكومة، تحتاج المشكلات البسيطة مع السلطات المتعلقة بالترخيص أو الصيانة إلى تسوية مبكرة.

برج الميزان اليوم عاطفيا 

تجنب الشكوى وقضاء المزيد من الوقت معًا، كن تجريبيًا في الرومانسية، قد تتعرض بعض إناث الميزان المتزوجات حديثًا لضغوط داخل الأسرة للحمل، وهذا يمكن أن يعطي يومًا سيئًا، من المحتمل أيضًا أن تتمكن من إصلاح علاقتك بحبيبك القديم، وحل جميع المشكلات التي أدت إلى الانفصال. 

برج الميزان اليوم صحيا 

يحتاج مواليد برج الميزان المصابين بالسكري إلى توخي الحذر بشأن الأدوية والنظام الغذائي، يجب على كبار السن أو الذين لديهم تاريخ في القلب تجنب رفع الأشياء الثقيلة اليوم. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

قد تحرص اليوم على شراء السلع الفاخرة والرخاء المالي يسمح بذلك، استخدم الثروة بذكاء وفكر أيضًا في خيارات الاستثمار الرئيسية لمستقبل آمن، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في مصادر متعددة بما في ذلك العقارات وأعمال المضاربة.

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