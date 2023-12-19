عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل لقاء ساجرادا

صدى البلد

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب انتر كلوب بحضور معتمد جمال المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع اللاعبين حول أهمية مباراة ساجرادا وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وأكد سليمان في حديثه مع اللاعبين على ضرورة إسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك التي تنتظر تحقيق الفريق للفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة، وشدد على ضرورة الظهور بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.
ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ