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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سمير فرج: الحوثيون أحد أذرع إيران واعتراض السفن سيؤثر على قناة السويس

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، مفكر استراتيجي، إن جماعة الحوثي تعمل في البحر الأحمر على اعتراض السفن المتجهة لإسرائيل، وتعد هي أحد أذرع إيران، وأول فرع لهم في لبنان، والفرع الآخر لحزب الله في سوريا، والفرع الثالث في العراق، والأخير في اليمن وهو الحوثيين، وكلهم يعملون بأمر إيران. 

حديث عن اعتراض السفن الإسرائيلية 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن إيران قاموا بتوجيه حزب الله في لبنان على الاشتباك مع إسرائيل، لافتا إلى أنهم إذا حاربوا سيكبدوا إسرائيل خسائر عديدة لأن لديهم قوة مسلحة ضخمة للغاية. 

وتابع أن اعتراض السفن المتجهة لإيلات أحدث أزمات كبيرة لأن ما يمر من قناة السويس 50% حاويات، و30% ناقلات بترول و20% ناقلات أخرى، واليوم خمس شركات عالمية أعلنوا عدم المرور من قناة السويس والانتقال إلى طريق رأس الرجاء الصالح وهو ما سيحدث مشاكل كبيرة. 

واستكمل، أن أمريكا بدأت في إنشاء قوات تحالف من 9 دول لمواجهة اعتراض السفن من قبل الحوثيين، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن سبب عدم دخول مصر في التحالف ألا أن موقف مصر ثابت من هذا الملف وألا تدخل أي تحالفات منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

اللواء سمير فرج السفن الإسرائيلية الحوثيين سيد على برنامج حضرة المواطن

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