عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا حرم الإسلام التبني؟ عالم بالأوقاف يرد على المشككين

التبني
التبني

رد الدكتور عطية محمد عطية، أحد علماء وزارة الأوقاف، على سؤال لماذا حرم الإسلام التبني.   

وقال أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريح تليفزيوني، إن سبب تحريم الإسلام للتبني، هو أن الشريعة الإسلامية تحفظ المجتمع، وتريد تريد أن يصبح المجتمع الإسلامي قويًا، ومتماسكًا، وخاليًا من عوامل الضعف، وهذا لا يتحقق إلا ببناء الأسرة على أساسٍ قويم.

وأضاف أن رسول الله صلى عليه وسلم قد نص على عدم تواجد طبقية في الدين الإسلامي، فليس هناك فرق بين أبيض، وأحمر، أو بين غني، وفقير، أو وزير وغفير.

ولفت إلي أن قضية التبني جاءت في ثلاث آيات من القرآن الكريم، وكان هذا لآن الله عز وجل يعلم أن هناك من يأتي ليعترض على هذا، لذلك شاء الله أن يجعل أول من يقوم بأمر التبني هو النبي عليه الصلاة والسلام.
وتابع:" تحريم التبني حتى ينتقل بالمجتمع الإسلامي من الأمر النظري إلى الواقع العملي المشاهد؛ فلما كان لله عز وجل حكمة بأن لم يجعل صحابي ينفي هذا الفعل بل جعل النبي، حتى لا يأتي أحد ويقول الصحابي رفض التبني لكن النبي لم يرفض التبني.

الأوقاف الإسلام التبني الشريعة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

ترشيحاتنا

الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

ساعات ويبدأ ..البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

مانشستر سيتي يتقدم بهدف نظيف على أوراوا ريد في نصف نهائي مونديال الأندية

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

لماذا حذر النبي من وضع المرآة في غرفة النوم؟ الإفتاء تكشف حقيقة الجن العاشق

لماذا حرم الإسلام التبني؟ عالم بالأوقاف يرد على المشككين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير جدا

فستان كب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ