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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي: الأهلي لديه أزمة كبيرة منذ عامين ولا يجد حلولا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق الإعلامي سيد علي على هزيمة الأهلي أمام فلومنينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قائلا إنه حزن بشكل كبير على هزيمة المارد الأحمر، خاصة أن مباراة اتحاد جدة كانت أصعب بكثير من مباراة الأمس. 

 

سيد علي يعلق على مباراة الأهلي 

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن النادي الأهلي كان يستطيع الفوز بكل سهولة أمام فلومنينسي، إلا أن مشكلة الأهلي التي يعاني منها منذ عامين هي اللمسة الأخيرة أمام المرمى. 

 

وتابع أن الأهلي كان لديه 6 فرص محققة على الأقل، ألا أن الأهلي أهدر الكثير، "الأهلي عنده مشاكل كتير في اللمسة الأخيرة، وامبارح فيه 3 أجوان على الأقل 100%، والأهلي كان يقدر يخلص الماتش بسهولة". 

 

واستكمل، أن حكم مباراة الأهلي وفلومنينسي كان غريبا، وضربة الجزاء لمارسيلو مشكوك فيها بنسبة 100%، والأهلي له ركلة جزاء لكهربا صحيحة وواضحة أمام الجميع. 

الأهلى كأس العالم للاندية هزيمة الأهلي سيد على برنامج حضرة المواطن

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