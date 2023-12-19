بنات تدخل المدرسة بعد منع 5 قرون..ما القصة؟

لأول مرة منذ 5 قرون، تستعد مدرسة حكومية بريطانية لكسر تقاليد عمرها 500 عام من خلال البدء بقبول الفتيات لأول مرة في تاريخها، سعيًا للسير على مناهج المدارس الأخرى التي نجحت في دمج الفتيان مع الفتيات.



وقال مدير مدرسة Ermysted's Grammar School مايكل إيفانز في بيان إنه سيتم قبول عدد محدود من الطالبات الحاصلات على درجات "ألف" للسماح لهن بإكمال دراستهن في الصف السادس بالمدرسة، ليكُنَّ بذلك أول دفعة من الإناث تدخل حرم المدرسة المرموقة، وذلك بدءًا من سبتمبر 2025.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، فهذه المؤسسة بمنطقة سكيب تاون، شمال مقاطعة يوركشاير الإنجليزية، سمحت منذ تأسيسها في القرن الخامس عشر الميلادي بقبول التلاميذ الذكور فقط بالدراسة فيها. وقد تم تصنيفها سابع أقدم مدرسة حكومية في بريطانيا، وتخرّج منها عدد كبير من الشخصيات المعروفة ورجال الإعلام.



وقال رئيس القسم السادس في Ermysted جورج باريت، في البيان، إنه من خلال توفير عدد محدود من الأماكن للتلميذات، تأمل إدارة المدرسة في توسيع نطاق الوصول إلى وسائلها التعليمية، وتعزيز تجربة الدراسة بدءًا من الصف السادس لجميع التلاميذ ذكورًا وإناثًا حتى بلوغهم 16 عامًا.

وأوضح: "لقد نظرنا إلى تجارب المدارس الفردية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والتي انتقلت لتوفير بيئة تعليمية مختلطة للطلاب الحاصلين على معدلات مرتفعة، وكان التغيير إيجابيًا للغاية".



القرار الجديد عارضه عدد ملحوظ من أهل المنطقة، من بينهم مديرة مدرسة "سكيب تاون الثانوية للبنات" مارثا فيذرستون خطوة مدرسة "إرميستيد" بغير المنطقية وغير المسؤولة، مؤكدة الاستمرار في تعليم الفتيات فقط لا غير.

من جانبها، رأت مارتا أن هذه الخطوة ستتسبب خلال السنوات السبع المقبلة، بتغيير في ​​عدد طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في منطقة كرافن، لأنه ليس من المنطقي السعي إلى جذب تلامذة مدارس أخرى.