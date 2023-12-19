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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من غزة 20 مرة..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذه الكارثة

احمد موسى
احمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من أزمة وكارثة إنسانية في السودان، مؤكدا أن أوضاع السودان تحذر دول الجوار وقد تخرج الأزمة للخارج والدول لا تحتمل.

 

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أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السودان فيه كوارث ومصائب أكثر من غزة 20 مرة والناس تموت بسبب انعدام الأمن الغذائي والطرق متوقفة بسبب الهجرة الداخلية.

وتابع أحمد موسى، أن معظم ولايات السودان فيها أمراض وأوبئة، وهناك ملايين من السودانيين يعانون من النزوح الداخلي أو الإصابة بالأمراض وعدم الشعور بالأمن.

وأكمل أن السودان يعاني من أكبر أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخه، والكوليرا تنتشر في 9 ولايات سودانية بسبب المشاكل الصحية، موضحا أن المنظمات الدولية تحذر من الوضع هناك.

وأشار إلى أن 300 ألف سوداني نزحوا من ولاية الجزيرة خلال 48 ساعة، موضحا أن كل هذا بسبب عدو داخل يتمثل في انقلاب ميليشيات على الجيش والدولة.

وتابع أحمد موسى، أن هناك 17 مليون سوداني مهددون بالحرمان من الأمن الغذائي ولا يجدون أكل ولكن العالم لا يرى، مضيفا أن ما يحدث في السودان يهدد دول الجوار.
 

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