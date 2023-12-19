أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن كان تم الاتفاق بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال اجتماعهما في القاهرة خلال يوليو الماضي على بدء مفاوضات ثلاثية تشمل القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاق شمل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم خلال 4 شهور، موضحا أن المفاوضات بدأت في سبتمبر الماضي، مستدركا أن المواطن العادي كان يدرك أن إثيوبيا لن تفي بأي وعد، و إثيوبيا تعمل على استغلال الوقت من أجل استكمال الإجراءات وفرض سياسة الأمر الواقع.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم وضع حجر أساس لسد الخراب الإثيوبي في 2011، مشيرا إلى أن مصر تمتاز بالنفس الطويل في المفاوضات وتتمنى الخير للجميع وهو ما أكده الرئيس السيسي بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بيان وزارة الري تتضمن جملة مهمة وهي أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن امنها القومي، وهذه الجملة قي غاية الأهمية في هذه الأزمة، وتعني الكثير.



