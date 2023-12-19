عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بي بي سي: التاج أظهر عدم تعاطف إليزابيث مع موت ديانا

صدى البلد

ربما تكون وفاة الأميرة ديانا نتيجة حادث سيارة في باريس قد حدثت منذ أكثر من 25 عامًا، لكنها لا تزال حاضرة في أذهان الكثيرين، ولهذا السبب فإن تصوير مثل هذه الأحداث في السلسلة الجديدة من مسلسل “التاج" يخضع للكثير من التدقيق، بحسب ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

أثار الجزء الأول من الموسم السادس، الذي كتبه بيتر مورجان وصدر شهر ديسمبر الجاري، انقسام النقاد بالفعل بسبب تصويره لأحداث حساسة وخاصة.

على مدار أول أربع حلقات، يتم استكشاف حياة الأميرة ديانا بعد الطلاق - بدءًا من دورها كأم شغوفة بالأميرين ويليام وهاري، إلى عملها الخيري في مجال الألغام الأرضية في البوسنة، وصداقتها مع رجل الأعمال المصري محمد الفايد، والرومانسية مع عائلته والشهير بإسم دودي.

تركز الحلقة الثالثة على الأحداث التي سبقت وفاة الأميرة ديانا، والتي بلغت ذروتها في حادث السيارة الذي أدى إلى مقتلها، البالغة من العمر 36 عامًا ودودي، البالغ من العمر 42 عامًا، في نفق بونت دي لا ألما في باريس.

وفي الحلقة الرابعة، التي تختتم الإصدار الأول من المسلسل السادس، نرى تصويرًا دراميًا للأحداث التي سبقت وفاة ديانا ودودي، بما في ذلك ردود أفعال العائلة المالكة والجمهور ورئيس الوزراء آنذاك توني بلير.

يهيمن على هذا الجزء من المسلسل الاهتمام الإعلامي الذي تحظى به الأميرة ديانا، حيث يضايقها المصورون أينما ذهبت، بينما تظهر أيضًا جهودها لمحاولة المساومة معهم من أجل الحصول على تنازلات.

يقول المعلق الملكي والناقد السينمائي ريتشارد فيتزويليامز إن هذا التصوير "دقيق جدًا" ويذهب إلى حد القول "لقد طاردتها" الكاميرات.

تقول الأكاديمية والمتخصصة الملكية بولين ماكلارين إن تصوير العرض للملكة ورد فعل الجمهور تجاه أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت "دقيق إلى حد ما".

وتقول إن خطاب الملكة للأمة بعد أسبوع تقريبًا من وفاة ديانا "كان بالتأكيد انتقادًا كبيرًا" في ذلك الوقت.

وقالت لبي بي سي: "إحدى نقاط الأزمة التي واجهتها الملكة في عهدها كان رد فعل الجمهور على عدم تعاطفها الواضح مع وفاة ديانا".

وتقول ماكلارين أيضًا إنها تعتقد أن حزن الأمراء ويليام وهاري في العرض "تم التعامل معه بشكل جيد".

وكان الأميران الشابان، ويليام الذي لعب دوره روفوس كامبا وهاري، الذي لعب دوره فلاين إدواردز، يبلغان من العمر 15 و12 عامًا عندما توفيت والدتهما.

في العرض، شوهد الأمير ويليام وهو يتعامل مع وفاة والدته بالاختفاء في أراضي قلعة بالمورال، في اسكتلندا، لعدة ساعات تحت المطر الغزير.

في حين تقول ماكلارين إنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأحداث "حقيقة أم خيال"، فإنها ترى أن هذا "تصوير حساس لحزن الأولاد على وفاة والدتهم".

يظهر الأمير تشارلز، الملك تشارلز الثالث الآن، بشكل كبير في المشاهد التي تظهر آثار وفاة ديانا في فيلم التاج.

وفي المشاهد التي تضفي طابعاً درامياً على محادثاته مع الملكة، يبدو أنه يضغط من أجل إرسال طائرة ملكية لإعادة نعش ديانا من باريس، كما يدعو والدته إلى مخاطبة الأمة بعد أن أبدت ترددها.

وتضيف: "يعرف الناس أن المسلسل ليس فيلمًا وثائقيًا، وأعتقد أن هذا قد وصل إلى الجميع".

وكتب الأمير هاري في مذكراته لعام 2023 سبير أن "والدي لم يعانقني" عندما أخبره بوفاة والدته.

وشوهد أيضًا الأمير الشاب هاري يبكي في قداس بالكنيسة في الصباح الذي علم فيه بوفاة ديانا، عندما قال هاري في كتابه إنه لم يبكي حتى رأى نعش والدته يُنزل على الأرض. وكتب: "تشنج جسدي وبدأت أبكي دون حسيب ولا رقيب".

يعترض فيتزويليامز أيضًا على بعض المشاهد التخمينية طوال السلسلة السادسة، بما في ذلك تصوير الرومانسية المتزايدة لديانا ودودي والمحادثات مع ديانا وأبنائها.

في الحياة الواقعية، من المحتمل أن ديانا ودودي كانا يعرفان بعضهما البعض لمدة شهر تقريبًا قبل وفاتهما، وهو ما تم تصويره بدقة في العرض، لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان دودي قد تقدم إلى ديانا أم لا.

ديانا التاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

ترشيحاتنا

محمد عبدالجليل: من الصعب الاعتماد على موديست.. وعبدالقادر ومحسن سيرحلان عن الأهلي

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة

بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

الميدالية البرونزية| تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة امام أوراوا ريد الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

كيف يقوم العقل البشري بترتيب الأحداث بشكل صحيح؟ .. دراسة تكشف السر

إطلالة غير متوقعة لـ باميلا الكيك في معرض "أنا حرة" بالسعودية |شاهد

فيديو

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ