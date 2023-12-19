بي بي سي: التاج أظهر عدم تعاطف إليزابيث مع موت ديانا

ربما تكون وفاة الأميرة ديانا نتيجة حادث سيارة في باريس قد حدثت منذ أكثر من 25 عامًا، لكنها لا تزال حاضرة في أذهان الكثيرين، ولهذا السبب فإن تصوير مثل هذه الأحداث في السلسلة الجديدة من مسلسل “التاج" يخضع للكثير من التدقيق، بحسب ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

أثار الجزء الأول من الموسم السادس، الذي كتبه بيتر مورجان وصدر شهر ديسمبر الجاري، انقسام النقاد بالفعل بسبب تصويره لأحداث حساسة وخاصة.

على مدار أول أربع حلقات، يتم استكشاف حياة الأميرة ديانا بعد الطلاق - بدءًا من دورها كأم شغوفة بالأميرين ويليام وهاري، إلى عملها الخيري في مجال الألغام الأرضية في البوسنة، وصداقتها مع رجل الأعمال المصري محمد الفايد، والرومانسية مع عائلته والشهير بإسم دودي.

تركز الحلقة الثالثة على الأحداث التي سبقت وفاة الأميرة ديانا، والتي بلغت ذروتها في حادث السيارة الذي أدى إلى مقتلها، البالغة من العمر 36 عامًا ودودي، البالغ من العمر 42 عامًا، في نفق بونت دي لا ألما في باريس.

وفي الحلقة الرابعة، التي تختتم الإصدار الأول من المسلسل السادس، نرى تصويرًا دراميًا للأحداث التي سبقت وفاة ديانا ودودي، بما في ذلك ردود أفعال العائلة المالكة والجمهور ورئيس الوزراء آنذاك توني بلير.

يهيمن على هذا الجزء من المسلسل الاهتمام الإعلامي الذي تحظى به الأميرة ديانا، حيث يضايقها المصورون أينما ذهبت، بينما تظهر أيضًا جهودها لمحاولة المساومة معهم من أجل الحصول على تنازلات.

يقول المعلق الملكي والناقد السينمائي ريتشارد فيتزويليامز إن هذا التصوير "دقيق جدًا" ويذهب إلى حد القول "لقد طاردتها" الكاميرات.

تقول الأكاديمية والمتخصصة الملكية بولين ماكلارين إن تصوير العرض للملكة ورد فعل الجمهور تجاه أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت "دقيق إلى حد ما".

وتقول إن خطاب الملكة للأمة بعد أسبوع تقريبًا من وفاة ديانا "كان بالتأكيد انتقادًا كبيرًا" في ذلك الوقت.

وقالت لبي بي سي: "إحدى نقاط الأزمة التي واجهتها الملكة في عهدها كان رد فعل الجمهور على عدم تعاطفها الواضح مع وفاة ديانا".

وتقول ماكلارين أيضًا إنها تعتقد أن حزن الأمراء ويليام وهاري في العرض "تم التعامل معه بشكل جيد".

وكان الأميران الشابان، ويليام الذي لعب دوره روفوس كامبا وهاري، الذي لعب دوره فلاين إدواردز، يبلغان من العمر 15 و12 عامًا عندما توفيت والدتهما.

في العرض، شوهد الأمير ويليام وهو يتعامل مع وفاة والدته بالاختفاء في أراضي قلعة بالمورال، في اسكتلندا، لعدة ساعات تحت المطر الغزير.

في حين تقول ماكلارين إنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأحداث "حقيقة أم خيال"، فإنها ترى أن هذا "تصوير حساس لحزن الأولاد على وفاة والدتهم".

يظهر الأمير تشارلز، الملك تشارلز الثالث الآن، بشكل كبير في المشاهد التي تظهر آثار وفاة ديانا في فيلم التاج.

وفي المشاهد التي تضفي طابعاً درامياً على محادثاته مع الملكة، يبدو أنه يضغط من أجل إرسال طائرة ملكية لإعادة نعش ديانا من باريس، كما يدعو والدته إلى مخاطبة الأمة بعد أن أبدت ترددها.

وتضيف: "يعرف الناس أن المسلسل ليس فيلمًا وثائقيًا، وأعتقد أن هذا قد وصل إلى الجميع".

وكتب الأمير هاري في مذكراته لعام 2023 سبير أن "والدي لم يعانقني" عندما أخبره بوفاة والدته.

وشوهد أيضًا الأمير الشاب هاري يبكي في قداس بالكنيسة في الصباح الذي علم فيه بوفاة ديانا، عندما قال هاري في كتابه إنه لم يبكي حتى رأى نعش والدته يُنزل على الأرض. وكتب: "تشنج جسدي وبدأت أبكي دون حسيب ولا رقيب".

يعترض فيتزويليامز أيضًا على بعض المشاهد التخمينية طوال السلسلة السادسة، بما في ذلك تصوير الرومانسية المتزايدة لديانا ودودي والمحادثات مع ديانا وأبنائها.

في الحياة الواقعية، من المحتمل أن ديانا ودودي كانا يعرفان بعضهما البعض لمدة شهر تقريبًا قبل وفاتهما، وهو ما تم تصويره بدقة في العرض، لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان دودي قد تقدم إلى ديانا أم لا.