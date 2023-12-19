مشادة بين أزهري وباحث بسبب التبني.. تفاصيل

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف، وعصام الزهيري الباحث في التراث الإسلامي، بسبب التبني.

ورفض عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف، حديث الباحث، بأنه يجوز التبني، وأن هذا يشبه وضع الأموال في البنوك، وقال إن القرآن الكريم واضح وأحاديث الرسول تؤكد.

وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، وطالب بسماع تفسير الآيات من أهل الثقة.

وتدخل عصام الزهيري الباحث في التراث الإسلامي، وقال إن هناك فارق بين الأب البيولوجي والأب الذي يربي، ولكن الطفل الذي يخرج للمجتمع وليس له أسرة يعاني من مشكلات ولذلك علينا أن نواجه ذلك.