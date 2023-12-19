عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب اليوم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

txt

أبو العينين: التكنولوجيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ووجود نقابة للتكنولوجيين يحمي حقوقهم


قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التكنولوجيا واحدة من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث حاليا عن صناعات المستقبل في الاستثمار والسوق العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "أبو العينين"، إن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا "لنحو 23 عاما"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعرض لجميع المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع التكنولوجي.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “أنا مع القانون والفكر الذي يطرحه لوجود نقابة ترعى التكنولوجيين وتحافظ على حقوقهم تحت مظلة واحدة”.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تصور واضح لفض التشابكات في القانون، قائلا: “نحن أمام تخصصات متشابكة كليات الهندسة وكليات أخرى تقوم بنفس العمل الخاص بالتكنولوجيين”.

وفي ختام كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، التهنئة للشعب المصري على الملحمة التاريخية التي قدمها للعالم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه أبو العينين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق كل التقدير، قائلا: “الشعب المصري بادل الرئيس الحب بالحب والوفاء بالوفاء”.
 

محمد أبو العينين البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور ايمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

موضوعات متعلقة

نائب الشيوخ: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية

ترشيحاتنا

محمد عبدالجليل: من الصعب الاعتماد على موديست.. وعبدالقادر ومحسن سيرحلان عن الأهلي

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة

بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

الميدالية البرونزية| تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة امام أوراوا ريد الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء فتحي وعبلة كامل..نجمات ابتعدن عن الساحة الإعلامية من أجل الحياة الأسرية

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

كيف يقوم العقل البشري بترتيب الأحداث بشكل صحيح؟ .. دراسة تكشف السر

فيديو

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ