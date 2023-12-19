أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب اليوم

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التكنولوجيا واحدة من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث حاليا عن صناعات المستقبل في الاستثمار والسوق العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "أبو العينين"، إن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا "لنحو 23 عاما"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعرض لجميع المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع التكنولوجي.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “أنا مع القانون والفكر الذي يطرحه لوجود نقابة ترعى التكنولوجيين وتحافظ على حقوقهم تحت مظلة واحدة”.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تصور واضح لفض التشابكات في القانون، قائلا: “نحن أمام تخصصات متشابكة كليات الهندسة وكليات أخرى تقوم بنفس العمل الخاص بالتكنولوجيين”.

وفي ختام كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، التهنئة للشعب المصري على الملحمة التاريخية التي قدمها للعالم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه أبو العينين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق كل التقدير، قائلا: “الشعب المصري بادل الرئيس الحب بالحب والوفاء بالوفاء”.

