إبراهيم عيسى: الشعب المصري مُحصن ضد الاختطاف الذهني من الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري أغلق أذنيه عن عمليات التسخين لإنه يدرك أن أي انجرار وراء دعوات الفوضى خطر كبير وأثبت بوضوح بأنه مدافع عن السيادة المصرية الوطنية، مشددًا على أن أي دعوة للانجرار للحرب بسبب غزة مرفوضة تماما.

10 سنوات من الصبر

وأوضح "عيسي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب المصري يستحق الحرية وأثبت أنه خلف دولته وداعم لها، مؤكدًا أن الشعب المصري يجب في المرحلة القادمة أن يتم مكافئته على 10 سنوات من الصبر ووضع أولويات أمان البلد وأمنها وسلامة الوطن قبل أي معيار له.

وأشار إلى أن الشعب المصري بانضباط شديد ينجح في كل مرحلة، مؤكدًا أن قدرة الشعب المصري على المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية، مضيفًا: "الشعب المصري مُحصن ضد الاختطاف الذهني من الإخوان".