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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: صاروخ بمليوني دولار يستخدم لاعتراض طائرة بألفي دولار

صدى البلد

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن صاروخ بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض الطائرات المسيرة التي تطلقها قوات الحوثيين بقيمة ألفي دولار.

وأضافت بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد، مشيرا إلى أن سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.

وتابعت بوليتيكو نقلا عن خبراء، أن مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن 19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر  من بينها شركاء عرب، مشيرا إلى أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر.

وأوضح المسؤول أمريكي أن الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل.

وأصدرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بيانا نددوا فيه بتدخل قوات الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتشن قوات الحوثي المتمركزة في اليمن والموالية لإيران، هجمات متقطعة على السفن المارة في البحر الأحمر، التي لها صلة بإسرائيل.

وبعد تكرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين تكوين تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر يتكون من 12 دولة.

الطائرات المسيرة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون سفن البحرية الأمريكية البحر الأحمر

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