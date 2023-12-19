فريق MSP بجامعة الأزهر يطلق مبادرة لتطوير قدرات الطلاب العلمية

فتح فريق MSP Tech Club وهو الشريك الطلابي لمايكروسوفت داخل جامعة الأزهر، باب التقديم للطلاب في عدد من التخصصات المختلفة في الدورة التدريبية الجديدة ( SkillUp ) من 15 حتى 20 من ديسمبر من أجل تنمية قدراتهم و زيادة معرفتهم العلمية و العملية.

وقدم الفريق خدمات للطلاب من خلال فعاليات في دورته للسنة MSP'24 بشعار Take The Step؛ حيث بدأ أعماله في الكورسات والورش المختلفة المقدمة مجانًا من لجان التطوير والتكنولوجيا والميديا والتسويق سعيًا لـ "محو الأمية التكنولوجية".

كما تم الإعلان والتسجيل للدورة إلكترونيًا عن طريق الصفحة الرسمية “MSP Tech Club Al-Azhar University” عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و عدد من المنصات الأخرى و تم التواصل مع المتطوعين عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق واتساب.

و تناولت الدورة المواضيع الأتيه:

– Marketing

- Java

- Photoshop

- C++

- Windows & Office 365

- Network

- Python

- Embedded systems

- Cyber security

- Database

- Front end

والعديد من النشاطات الأخرى.

ويهدف النشاط الطلابي إلى “محو الأمية التكنولوجية ” للطلاب، من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج المجانية المهمة والمُعدّة خصيصًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد وإستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.