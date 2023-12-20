متعهدًا بسحقه في الانتخابات..ترامب يشن هجومًا ضد بايدن عقب قرار محكمة كولورادو

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالفوز في انتخابات أيوا وسحق خليفته جو بايدن في نوفمبر المقبل وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة لـ ترامب بولاية أيوا بعد صدور حكم المحكمة العليا لكولورادو بعدم أهليته لخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 بالولاية.

وقال ترامب لأنصاره في أيوا إنه يتقدم بـ40% على الأقل في استطلاعات الرأي، مؤكدًا أن أرقام الاستطلاعات لا تعني شيئا إذا لم يقوموا بالتصويت.

وتابع أن التضخم يتفاقم في البلاد، والعالم كله يشتعل بسبب بايدن، لافتًا إلى أن مستقبل البلاد على المحك.

وأشار إلى أن الحلم الأمريكي ميت طالما ظل بايدن في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الازدها سيعود بعد رحيل الرئيس الأمريكي.

وأضاف "لا شيء إيجابي حصل في عهد بايدن الذي قام بإفساد القضاة"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي هو تهديد للديمقراطية.

واستطرد بالقول "لو كنت في الحكم ما كانت حماس لتقوم بما قامت به".

وكانت المحكمة العليا في كولورادو، قضت اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

لكن المحكمة العليا بالولاية أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.