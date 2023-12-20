ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها .. تفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت منع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها في غضون أربعة أسابيع.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف إبراهيم في بيان صادر اليوم “هذا المنع جاء ردًا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية”.

وكانت شركة "زيم" الإسرائيلية للشحن أعلنت في وقت سابق، أنها سترفع أسعار النقل من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل “التهديد الأمني ​​المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن إثر الهجمات الحوثية باليمن”.

وقالت الشركة إنّ التهديد اليمني "يقع على طريق تجاري دولي"، و"يؤثر في جميع شركات الشحن العاملة في المنطقة، والتي اتخذ بعضها إجراءات مماثلة".

وأضافت أن "التحدي لا يقتصر على شركة زيم، والرد عليه يجب أن يأتي من المجتمع الدولي والأطراف المكلفة بحرية الملاحة وأمن التجارة الدولية".